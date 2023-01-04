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Кому нельзя есть хурму, чтобы не навредить здоровью

Кому нельзя есть хурму (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Хурма довольно полезный продукт, и при постоянном употреблении оказывает положительное влияние на организм. Однако некоторым людям запрещено есть такой продукт, чтобы не повредить здоровью.

Об этом рассказал семейный врач Михаил Цюрак в Instagram.

Во время зимы на прилавках рынков и магазинов появляются хурма, которая становится довольно популярной среди украинцев.

Польза хурмы

Хурма - это классический фрукт тропических стран, имеющий много полезных веществ.

Такой продукт полезен тем, что имеет:

  • бета-каротин - предшественник витамина А;
  • таннины - вяжущие вещества, обладающие способностью снижать высокое давление и лечить диарею;
  • биофлавоноиды - антиоксиданты, предотвращающие образование тромбов.

Кому нельзя есть хурму

Категорически нельзя есть хурму людям со следующими болезнями:

  • гипертония;
  • анемия;
  • токсический зоб;
  • повышенный уровень холестерина.
  • болезни кишечника с преобладанием поносов

Все потому, что она может только нанести вред здоровью.

Также такой фрукт содержит много фруктозы и волокон, поэтому противопоказан при:

  • сахарном диабете;
  • запорах;
  • хронических гастритах.

Раньше мы сообщали, как лишить хурму терпкости.

Также мы писали, как почистить гранат без косточек.

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хурмафрукти