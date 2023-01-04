Кому нельзя есть хурму, чтобы не навредить здоровью

Хурма довольно полезный продукт, и при постоянном употреблении оказывает положительное влияние на организм. Однако некоторым людям запрещено есть такой продукт, чтобы не повредить здоровью.
Об этом рассказал семейный врач Михаил Цюрак в Instagram.
Во время зимы на прилавках рынков и магазинов появляются хурма, которая становится довольно популярной среди украинцев.
Хурма - это классический фрукт тропических стран, имеющий много полезных веществ.
Такой продукт полезен тем, что имеет:
Категорически нельзя есть хурму людям со следующими болезнями:
Все потому, что она может только нанести вред здоровью.
Также такой фрукт содержит много фруктозы и волокон, поэтому противопоказан при:
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