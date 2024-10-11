Кому не можна їсти гриби: перевірте, чи ви є в списку

З настанням осені всі активно вирушили по гриби у ліс. Однак, такі смачні природні продукти їсти можна не всім, адже вони можуть завдати шкоди організму.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чому гриби можуть бути небезпечними та що робити при отруєнні.
Загалом у МОЗ рекомендують обмежити вживання грибів певним категоріям людей.
Навіть, якщо ви впевнені у якості і безпеці грибів, їх не рекомендовано їсти:
Хоча деякі види є безпечними, але під час вагітності та періоду годування грудьми рекомендується утриматися від споживання грибів через можливість інфекцій чи алергічних реакцій, що можуть вплинути на здоров'я дитини.
Гриби мають складну структуру, яка є важкою для перетравлення навіть у дорослому віці, тому дитячому організму це зробити ще важче.
До того ж у дітей відсутні ферменти, необхідні для повного розщеплення складних білків (хітину), які зазвичай містяться у грибах.
Таким чином, неспроможність дітей перетравлювати ці складні білки може призвести до проблем зі шлунком.
Так само варто уникати гриби тим, хто страждає захворюваннями шлунково-кишкового тракту та тим, хто має на них алергію. Вони також містять рафінозу, яка впливає на виділення газів у кишечнику.
Від грибів в оцті варто відмовитися людям, схильним до подразнення слизової оболонки шлунка і рефлюксу, а також людям з виразковим колітом і хворобою Крона.
Лікар Вікторія П'єц розповіла, що щороку для десятків людей споживання лісових грибів може стати останнім.
Важливо знати, що гриби накопичують важкі метали, радіоактивні частинки з ґрунту, води чи повітря. До того часто ж люди плутають їстівні гриби з отруйними.
"Тож збирати грибочки біля дороги - таке собі задоволення. Навіть якщо ви супер-грибник, буває різне, особливо молоді гриби, зокрема сироїжка і бліда поганка дуже схожі", - написала медик.
Якщо до вашого кошика потрапив хоч 1 отруйний гриб і ви варите юшку - то вона автоматично стане отруйною. Термічна обробка не "виводить" токсичні речовини з грибів.
За словами нутриціолога Анастасії Голобородько, основа складу грибів - хітин, який схожий на паперову стружку полісахарид. Він майже не вміє розщеплюватися в кишківнику, як губка-транзит.
"Непогано у складі по селену, фосфору. Білка та вітамінів групи B, на жаль, дуже мало", - зазначила вона.
Гриби уповільнюють виділення шлункового соку, внаслідок чого може погіршуватися перетравлювання. Тому це важкий продукт і навіть здоровим людям не рекомендовано їсти часто й у великих кількостях.
Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. До основних входять:
При наявності таких симптомів потрібно негайно викликати швидку.
Якщо є можливість, промийте шлунок простою водою чи прийміть сорбенти (найменша ефективна доза активованого вугілля - 0,5 г/кг маси тіла).
До приїзду медиків дотримуйтесь постільного режиму і пийте багато рідини - води, підсоленої води або прохолодного чаю. Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини.
Раніше ми повідомляли, як правильно зберігати гриби, щоб не отруїтися.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Міністерства охорони здоров'я, Instagram-сторінки лікаря-патологоанатома Вікторії П'єц та нутриціолога Анастасії Голобородько.