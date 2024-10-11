Кому нельзя есть грибы: проверьте, есть ли вы в списке

Кому лучше не есть грибы

В общем в Минздраве рекомендуют ограничить употребление грибов определенным категориям людей.

Даже если вы уверены в качестве и безопасности грибов, их не рекомендуется есть:

женщинам в период беременности и грудного вскармливания

детям до 12 лет

людям пожилого возраста

Хотя некоторые виды безопасны, но во время беременности и периода кормления грудью рекомендуется воздержаться от потребления грибов из-за возможности инфекций или аллергических реакций, которые могут повлиять на здоровье ребенка.

Грибы имеют сложную структуру, которая тяжела для переваривания даже во взрослом возрасте, поэтому детскому организму это сделать еще труднее.

К тому же у детей отсутствуют ферменты, необходимые для полного расщепления сложных белков (хитина), обычно содержащихся в грибах.

Таким образом, неспособность детей переваривать эти сложные белки может привести к проблемам с желудком.

Также следует избегать грибы тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта и тем, кто имеет на них аллергию. Они также содержат рафиноз, который влияет на выделение газов в кишечнике.

От грибов в уксусе следует отказаться людям, склонным к раздражению слизистой желудка и рефлюкса, а также людям с язвенным колитом и болезнью Крона.

Почему грибы могут быть опасными

Врач Виктория Пьец рассказала, что каждый год для десятков людей потребление лесных грибов может стать последним.

Важно знать, что грибы накапливают тяжелые металлы, радиоактивные частицы из почвы, воды или воздуха. К тому же часто люди путают съедобные грибы с ядовитыми.

"Поэтому собирать грибочки возле дороги - такое удовольствие. Даже если вы супер-грибник, бывает разное, особенно молодые грибы, в частности сыроежка и бледная поганка очень похожи", - написала медик.

Если в вашу корзину попал хоть 1 ядовитый гриб и вы варите уху - то она автоматически станет ядовитой. Термическая обработка не "выводит" токсичные вещества из грибов.

По словам нутрициолога Анастасии Голобородько, основа состава грибов - хитин, похожий на бумажную стружку полисахарид. Он почти не умеет расщепляться в кишечнике, как губка-транзит.

"Неплохо в составе по селену, фосфору. Белка и витаминов группы B, к сожалению, очень мало", - отметила она.

Грибы замедляют выделение желудочного сока, в результате чего может ухудшаться переваривание. Поэтому этот тяжелый продукт и даже здоровым людям не рекомендуется есть часто и в больших количествах.

Что делать, если стало плохо после употребления грибов

Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней. В основные входят:

тошнота, рвота

резкая боль в животе

диарея

головокружение

повышение температуры тела

снижение пульса

духота

судороги

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)

появление галлюцинаций и бред

При наличии таких симптомов нужно немедленно вызвать скорую.

Если есть возможность, промойте желудок простой водой или примите сорбенты (наименьшая доза активированного угля - 0,5 г/кг массы тела).

До приезда медиков соблюдайте постельный режим и пейте много жидкости - воды, подсоленной воды или прохладного чая. Это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины.