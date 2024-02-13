Кому не можна їсти булгур: подивіться, чи є ви в списку

Що треба знати про булгур

Булгур - крупа з пшениці, зібрана у період так званої молочної стиглості - у початковій фазі дозрівання зерна. Під час обробки її пропарюють, висушують, очищають від висівок (залишків оболонок) і за необхідності дроблять.

Булгур може мати різні ступені помелу:

крупа тонкого помелу використовується при випіканні хліба

середнього - для каш і супів

грубий помел добре підійде для плову

Корисні властивості булгуру

У булгурі наявні різні мікроелементи, вітаміни та харчові волокна:

фолієва кислота корисна для жіночого здоров'я

холін є важливою речовиною для нервової системи та покращує пам'ять

вітамін РР (або нікотинова кислота) необхідна організму для обміну вуглеводів, ліпідів та білків

вітаміни групи В (В1, В2, В5, В6) беруть участь у тканинному диханні та виробленні енергії, відіграють важливу роль у підтримці як ментального, так і емоційного здоров'я

вітамін Е має антиоксидантні властивості, покращує тонус і проникність судин, стимулює утворення нових капілярів

Крім того, булгур містить мідь, калій, фосфор, магній, кальцій, натрій, цинк, залізо, селен і марганець.

В цілому, на думку дієтологів, булгур має позитивний вплив на процес травлення, захищає серцево-судинну систему, запобігає діабету, заповнює дефіцит важливих нутрієнтів, допомагає скинути вагу, зміцнює імунітет і покращує зовнішність.

Крім того, булгур належить до круп, які легко засвоюються й перетравлюються (не обтяжують стан), тому страви з нього часто зустрічаються в раціоні спортсменів і людей, чиї професії пов'язані з регулярними великими фізичними навантаженнями.

Булгур не лише корисний, але й смачний (ілюстративне фото: pixabay.com)

Кому не можна їсти булгур

Попри велику кількість корисних властивостей, декому булгур краще вживати в обмеженій кількості, або ж не їсти зовсім.

Оскільки цілісне зерно містить більше оксалатних з'єднань, ніж рафіновані крупи, булгур може негативно впливати на людей, які мають захворювання нирок.

Ще один ризик пов'язаний з наявністю в булгурі глютену. В декого він може викликати проблеми з травленням або інші небажані реакції. Не можна їсти булгур тим людям, які мають непереносимість глютену.

Велика кількість клітковини у цій крупі може нашкодити при гастриті або коліті. Її також радять виключити з раціону при гострому перебігу панкреатиту чи холециститу.

Крім того, не варто їсти забагато булгуру людям, які мають діагностований цукровий діабет (найкраще вживати його відвареним і маленькими порціями).