Кому категорично не можна їсти арахіс і чому

Які симптоми можуть виникнути після вживання арахісу

Гастроентеролог зі США Супрія Рао каже, що загалом проблеми з травленням після вживання жмені арахісу виникають нечасто.

Але в деяких людей вживання великої кількості арахісу може спричинити шлунково-кишкові симптоми, такі як гази, здуття живота, спазми чи запор. Ось чому.

В арахісі багато клітковини

Хоча продукти з високим вмістом клітковини приносять велику користь для здоров'я, вживання великої кількості клітковини за один раз може спричинити газоутворення та здуття живота, говорить доктор Рао.

За даними Міністерства сільського господарства США, 2,4 г клітковини в порції арахісу зазвичай не впливають на ваш шлунково-кишковий тракт. Чашка арахісу містить 12 г клітковини, або майже половину того, що вам потрібно в день. Цього достатньо, щоб спричинити неприємні симптоми.

Деякі упаковані види містять багато цукру

Вживання великої кількості цукру за один раз також може нашкодити вашому животу. Цукор може взаємодіяти з кишковими бактеріями та викликати гази та здуття живота.

Це не проблема з простим чи солоним арахісом. Але якщо ви з'їдаєте велику порцію смаженого в меді арахісу або іншого підсолодженого ґатунку - то вам важливо знати це.

Алергія на арахіс

Арахіс - один із найпоширеніших харчових алергенів. За даними Американського коледжу алергії, астми та імунології, якщо у вас алергія на арахіс, вживання навіть невеликої кількості може викликати спазми шлунка, блювання або діарею.

У більшості випадків травні симптоми алергічної реакції зазвичай поєднуються з іншими проблемами, такими як задишка, кашель, кропив'янка, почуття сором'язливості у горлі або набряк. У поодиноких випадках вживання арахісу може також викликати у алергіка анафілаксію-небезпечну для життя реакцію, яка потребує невідкладної медичної допомоги.