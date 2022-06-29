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Кому категорически нельзя есть вишни, несмотря на их полезность

Фото: Вишня богата витаминами (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Вишня - очень богата витаминами и является низкокалорийной. Она с черешней относятся к роду слив, но они совершенно не "близнецы".

Диетолог Светлана Фус рассказала, чем полезна вишня, и кому ее есть категорически не рекомендуется.

Почему вишня полезная

Вишня - чемпион по низкому показателю гликемического индекса среди фруктов, он равен 22. В черешне индекс также низкий – 25.

В вишне и черешне присутствуют макро- и микроэлементы: калий, кальций, железо, магний, кремний и другие, а также пектины, клетчатка, а это 5 – 8% от дневной нормы в 100 г ягод.

Плоды вишни, особенно терпкие кислые сорта, содержат мелатонин – гормон, улучшающий сон, оказывает антидепрессивное действие.

Употребление ягод, содержащих витамин С, витамины группы В, бета-каротин, витамин Р, железо, калий, а также клетчатку и пектин.

Что еще делает вишня

  • Положительно действует на работу сердца и состояние сосудов.
  • Оказывает положительное влияние на уровень кровяного давления.
  • Помогает в работе нервной системе.
  • Служит для профилактики простудных заболеваний.
  • Улучшает пищеварение, перистальтику кишечника, помогает при запорах.
  • Хорошо влияет на сетчатку глаза, состояние волос и ногтей.

Кому ягода противопоказана

  • людям с острыми и хроническими заболеваниями пищеварительного тракта;
  • при язве или гастрите с повышенной кислотностью;
  • при аллергической реакции на вишню следует отказаться от употребления.
  • Из-за высокого содержания органических кислот, употребление вишни может стать причиной повреждения зубной эмали. Поэтому после еды лучше прополоскать ротовую полость.

Как мы ранее писали, эта популярная ягода снизит высокий уровень холестерина и сахара в крови.

Ранее мы сообщали, что черника сможет защитить от слабоумия в будущем.

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вишня