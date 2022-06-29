Кому категорически нельзя есть вишни, несмотря на их полезность

Вишня - очень богата витаминами и является низкокалорийной. Она с черешней относятся к роду слив, но они совершенно не "близнецы".
Диетолог Светлана Фус рассказала, чем полезна вишня, и кому ее есть категорически не рекомендуется.
Вишня - чемпион по низкому показателю гликемического индекса среди фруктов, он равен 22. В черешне индекс также низкий – 25.
В вишне и черешне присутствуют макро- и микроэлементы: калий, кальций, железо, магний, кремний и другие, а также пектины, клетчатка, а это 5 – 8% от дневной нормы в 100 г ягод.
Плоды вишни, особенно терпкие кислые сорта, содержат мелатонин – гормон, улучшающий сон, оказывает антидепрессивное действие.
Употребление ягод, содержащих витамин С, витамины группы В, бета-каротин, витамин Р, железо, калий, а также клетчатку и пектин.
Как мы ранее писали, эта популярная ягода снизит высокий уровень холестерина и сахара в крови.
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