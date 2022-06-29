Кому категорически нельзя есть вишни, несмотря на их полезность

Почему вишня полезная

Вишня - чемпион по низкому показателю гликемического индекса среди фруктов, он равен 22. В черешне индекс также низкий – 25.

В вишне и черешне присутствуют макро- и микроэлементы: калий, кальций, железо, магний, кремний и другие, а также пектины, клетчатка, а это 5 – 8% от дневной нормы в 100 г ягод.

Плоды вишни, особенно терпкие кислые сорта, содержат мелатонин – гормон, улучшающий сон, оказывает антидепрессивное действие.

Употребление ягод, содержащих витамин С, витамины группы В, бета-каротин, витамин Р, железо, калий, а также клетчатку и пектин.

Что еще делает вишня

Положительно действует на работу сердца и состояние сосудов.

Оказывает положительное влияние на уровень кровяного давления.

Помогает в работе нервной системе.

Служит для профилактики простудных заболеваний.

Улучшает пищеварение, перистальтику кишечника, помогает при запорах.

Хорошо влияет на сетчатку глаза, состояние волос и ногтей.

Кому ягода противопоказана