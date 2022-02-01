Кому категорически нельзя спать в теплых носках: может привести к некрозу

Кому нельзя спать в теплых носках

В первую очередь не следует надевать носки на ночь тем, у кого нарушено кровообращение.

"Есть определенный контингент людей, у которых постоянно холодные ноги. Такое бывает у взрослых с атеросклерозом артерий нижних конечностей. При этом заболевании кровь не попадает к ногам. Людям с таким заболеванием категорически запрещается спать в теплых носках в попытках согреть ночью ноги. У них нарушено кровоснабжение, из-за чего защитные свойства кожи ног снижаются, в результате могут образовываться и долго не заживать грибковые инфекции. Спать в носках таким людям точно нельзя", – сказал Армен Авакян.

Второй категорией людей, которым нельзя спать в теплых носках, являются пациенты с сахарным диабетом. При этой болезни сосуды очень страдают.

"Еще людям с сахарным диабетом нельзя спать в теплых носках. У таких людей может быть диабетическая микроангиопатия, то есть поражение сосудов. При таком заболевании защитные свойства кожи ног тоже снижаются, и кровообращение в нижних конечностях практически отсутствует, по сравнению со здоровым человеком. Ношение носков ночью для таких людей может опять-таки привести к незаживающим инфекциям. В самом худшем случае дело может дойти до гнойно-некротических заболеваний и некроза", – предупредил медик.

Как согреть ноги

Хирург рекомендует согревать ноги перед сном при помощи контрастного душа. Для этого направьте струю воды на ступни. Направьте на них горячую воду, потом холодную и опять горячую, чередуйте.

Через полторы-две минуты этой процедуры ноги станут теплыми и можно идти спать с комфортом.