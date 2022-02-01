Кому категорично не можна спати в теплих шкарпетках: може привести до некрозу

Кому не можна спати в теплих шкарпетках

В першу чергу не слід надягати шкарпетки на ніч тим, у кого порушений кровообіг.

"Є певний контингент людей, у яких постійно холодні ноги. Таке буває у дорослих з атеросклерозом артерій нижніх кінцівок. При цьому захворюванні кров не потрапляє до ніг. Людям з таким захворюванням категорично забороняється спати в теплих шкарпетках в спробах зігріти вночі ноги. У них порушено кровопостачання, через що захисні властивості шкіри ніг знижуються, в результаті можуть утворюватися і довго не загоюватися грибкові інфекції. Спати в шкарпетках таким людям точно не можна", - сказав Армен Авакян.

Другою категорією людей, яким не можна спати в теплих шкарпетках, є пацієнти з цукровим діабетом. При цій хворобі судини дуже страждають.

"Ще людям з цукровим діабетом не можна спати в теплих шкарпетках. У таких людей може бути діабетична мікроангіопатія, тобто ураження судин. При такому захворюванні захисні властивості шкіри ніг теж знижуються, і кровообіг в нижніх кінцівках практично відсутній, в порівнянні зі здоровою людиною. Носіння шкарпеток вночі для таких людей може знову-таки привести до незагойних інфекцій. У найгіршому випадку справа може дійти до гнійно-некротичних захворювань і некрозу", - попередив медик.

Як зігріти ноги

Хірург рекомендує зігрівати ноги перед сном за допомогою контрастного душу. Для цього направте струмінь води на ступні. Направте на них гарячу воду, потім холодну і знову гарячу, повторіть декілька разів.

Через півтори-дві хвилини цієї процедури ноги стануть теплими і можна йти спати з комфортом.