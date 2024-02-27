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Композиторка Яна Шлябанська розповіла про створення саундінсталяції виставки ГОЛОСИ у музеї "Голоси мирних"

Композиторка Яна Шлябанська розповіла про створення саундінсталяції виставки ГОЛОСИ у музеї "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У Музеї історії міста Києва працює виставка ГОЛОСИ, яка відкрила мультимедійний простір музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова з артінсталяцією від GOGOLFEST. Завдяки ефекту присутності, експозиція розкриває глибину та силу історій українців про війну.

Про це повідомляє прес-служба проекту.

Саундінсталяцію з об’ємним п’ятиканальним звуком для виставки написала Яна Шлябанська - українська композиторка та саунд-художниця, авторка сучасної академічної музики, музики для театральних та танцювальних постановок, електроакустичної музики та звукових інсталяцій.

Яна створила музику для більш ніж 30 проєктів, представлених у 15 країнах світу, є лауреаткою низки престижних премій.

"Робота над проєктом розпочалася зі знайомства з архівом музею "Голоси Мирних". Я годинами слухала - спочатку відео, потім аудіозаписи голосів. Я працюю зі звуком, тому звертала увагу не лише на те, що розповідають люди, а й на те, як вони це роблять. Багато історій важких, особливо ті, у яких йдеться про втрату найрідніших. Помітила, як люди, які переживають страшні речі, знаходять щось світле, певну опору, щоби продовжувати свій шлях", - розповідає Яна. 

Під час роботи над саундінсталяцією для виставки ГОЛОСИ у неї виникла ідея зробити просторову текстуру із голосів, коли крізь багатозвуччя «пробиваються» окремі фрази. Врешті ж ці голоси перетворюються на величезну хмару, яка поглинає слухача. 

"Хмара голосів - це дуже сильна метафора. Записано тонни розповідей, люди навперебій розповідають про свій біль. Його настільки багато, що, якщо зібрати докупи всі історії, простір дрижатиме", - говорить Яна. 

І додає, що голос для неї - це найбільш потаємне відображення людської душі. Відтак працювати з голосом було дуже трепетно і відповідально.

Композиторка упевнена: українцям дуже важливо не лише створювати мистецькі проєкти про війну, а й бути присутніми в європейському просторі, розповідати іноземцям про події в Україні, бути у певному сенсі амбасадором своєї держави.

"Це дуже важлива місія - бути носієм української культури, історії, історій про війну на своєму місці. Увага до України зараз необхідна. Зокрема, й через музику ми робимо проєкти для того, щоби зробити українців більш видимими у світі", - підкреслює Яна.

Виставка ГОЛОСИ відкрита для відвідувачів до 26 квітня 2024 року у Музеї історії міста Києва за адресою: Богдана Хмельницького, 7.

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