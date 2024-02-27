Композитор Яна Шлябанская рассказала о создании саундинсталляции выставки ГОЛОСА в музее "Голоса мирных"

Саундинсталляцию с объемным пятиканальным звуком для выставки написала Яна Шлябанская - украинская композитор и саунд-художница, автор современной академической музыки, музыки для театральных и танцевальных постановок, электроакустической музыки и звуковых инсталляций.

Яна создала музыку для более 30 проектов, представленных в 15 странах мира, является лауреаткой ряда престижных премий.

"Работа над проектом началась со знакомства с архивом музея "Голоса Мирных". Я часами слушала - сначала видео, потом аудиозаписи голосов. Я работаю со звуком, поэтому обращала внимание не только на то, что рассказывают люди, но и на то, как они это делают. Многие истории тяжелых, особенно те, в которых говорится о потере самых родных. Заметила, как люди, переживающие страшные вещи, находят что-то светлое, определенную опору, чтобы продолжать свой путь", - рассказывает Яна.

Во время работы над саундинсталляцией для выставки ГОЛОСА у нее возникла идея сделать пространственную текстуру из голосов, когда сквозь многозвучие "пробиваются" отдельные фразы. В конце концов эти голоса превращаются в огромное облако, которое поглощает слушателя.

"Облако голосов - это очень сильная метафора. Записаны тонны рассказов, люди наперебой рассказывают о своей боли. Его настолько много, что, если собрать вместе все истории, пространство будет дрожать", - говорит Яна.

И добавляет, что голос для нее - это самое сокровенное отражение человеческой души. Следовательно, работать с голосом было очень трепетно и ответственно.

Композитор уверена: украинцам очень важно не только создавать художественные проекты о войне, но и присутствовать в европейском пространстве, рассказывать иностранцам о событиях в Украине, быть в определенном смысле послом своего государства.

"Это очень важная миссия - быть носителем украинской культуры, истории, историй о войне на своем месте. Внимание к Украине сейчас необходимо. В частности, и через музыку мы делаем проекты для того, чтобы сделать украинцев более видимыми в мире", - подчеркивает Яна.

Выставка ГОЛОСА открыта для посетителей до 26 апреля 2024 года в Музее истории города Киева по адресу: Богдана Хмельницкого, 7.