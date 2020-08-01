Эти компоненты нельзя добавлять в шашлык: блюдо будет испорчено

Как нельзя готовить шашлык (фото: pixabay.com)

Шашлык можно испортить добавками, которые повлияют на его вкус и сочность

Приготовление шашлыка дело серьезное и ответственное. Но если взяться за него с умом, то можно порадовать друзей и родных сочным и ароматным блюдом, приготовленным на мангале.

Как не испортить себе и другим впечатление от отдыха на природе пересушенным мясом и подгоревшими овощами, рассказал опытный шеф-повар, пишет АиФ.

Избыток кислоты в маринаде

Всевозможные кислые размягчители, вроде уксуса, лимона, ананаса, киви и прочих плохо влияют на мясо. А для качественного молодого мяса они вообще не нужны. Специалист советует добавить несколько капель бальзамического уксуса для пикантности.

Много ингредиентов для маринада

Не нужно заправлять мясо всем, что давно лежит в холодильнике. Ведь маринад нужен для дополнительной сочности, а не для того, чтобы забить вкус мяса. Можно использовать свежие травы, лук, чеснок.

Не солите мясо сразу

Если добавить такой важный и нужный компонент как соль в мясо при замачивании, это будет способствовать вытягиванию из него влаги. Такая оплошность чревата тем, что даже шашлык из самого лучшего мяса будет сухим. Правильнее всего - добавить соль непосредственно перед запеканием.

Нельзя миксовать овощи с мясом

Так любят делать очень многие, насаживая попеременно с кусочками мяса лук, томаты и другие овощи. Но у овощей и мяса время приготовления разное, поэтому ваш гарнир к мясу попросту сгорит. Лучше жарить овощи на отдельном шампуре и снять их раньше.

Поливать или не поливать мясо маринадом во время готовки?

А вот тут уже личное дело каждого. Шеф-повар предлагает смешать маринад с красным вином и слегка сбрызнуть за пять минут до готовности.

Ранее мы писали, шашлык из какого мяса нельзя есть в жару, потому что он становится очень опасным.

Кроме того, мы сообщали, что врачи назвали самый вредный маринад для шашлыков, который выделяет канцерогены.

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