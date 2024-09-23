У компанії "Здоров’я" привітали працівників з професійним святом

День фармацевтичного працівника відзначають в Україні кожну третю суботу вересня. Нині ці фахівці не лише продовжують виконувати свою роботу й забезпечувати українців ліками, але й підтримують військових на фронті, допомагають цивільному населенню. Одним з лідерів галузі за всіма напрямами є колектив фармкомпанії "Здоров’я".

За сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у забезпечення життєдіяльності міста Харкова в умовах воєнного стану в Україні та з нагоди професійного свята директор "Фармацевтичної компанії "Здоров’я" Володимир Новіков отримав подяку від Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Також співробітники фармацевтичної компанії "Здоров’я", "Харківського фармацевтичного підприємства "Здоров’я народу", "Дослідного заводу "ГНЦЛС" були нагороджені грамотами за відданість справі і вагомий внесок у розвиток фармацевтичної галузі від голови Харківської обласної ради, Харківського міського голови, голови Київського району Харківської міської ради та керівництва фармкомпаній.

Загалом грошовими винагородами відзначили більше 125 працівників. Це представники різноманітних професій та структурних відділів, які щодня працюють на користь кожного українця: фахівці виробничих цехів, співробітники відділів продажів, сертифікації та контролю якості ліків, реєстрації та стандартизації, бухгалтерії, кадрів, юридичного відділу, хіміки контрольно-аналітичної лабораторії, слюсарі-ремонтники й інші працівники підприємства.

Усі співробітники групи компаній "Здоров’я" підтримують своє рідне місто Харків і в міру можливостей долучаються до допомоги захисникам. Так само й керівництво компанії постійно на зв’язку з різними підрозділами та реагують на всі їхні запити. Окрім ліків забезпечують наших воїнів автівками і технікою, квадрокоптерами та різним іншим обладнанням. А ще - допомагають пораненим захисника відновитися й повернутися до нормального життя.

"Весь колектив групи компаній "Здоров’я" об’єднаний спільною метою - піклуватися про здоров'я людей. І я переконаний, що кожен з працівників гідний нагород. Але для них найголовніше й найбажаніше — відновлення миру і спокій у рідному місті та всій Україні. Тому ми будемо й далі працювати і підтримувати героїв на фронті і вдома", - зазначив Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я".