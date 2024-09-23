В компании "Здоровье" поздравили работников с профессиональным праздником

День фармацевтического работника отмечают в Украине каждую третью субботу сентября. Сейчас эти специалисты не только продолжают выполнять свою работу и снабжать украинцев лекарствами, но и поддерживают военных на фронте, помогают гражданскому населению. Одним из лидеров отрасли по всем направлениям есть коллектив фармкомпании "Здоровье".

За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в обеспечение жизнедеятельности города Харькова в условиях военного положения в Украине и профессионального праздника директор "Фармацевтической компании "Здоровье" Владимир Новиков получил благодарность от Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Также сотрудники фармацевтической компании "Здоровье", "Харьковского фармацевтического предприятия "Здоровье народа", "Опытного завода "ГНЦЛС" были награждены грамотами за преданность делу и весомый вклад в развитие фармацевтической отрасли от председателя Харьковского областного совета, Харьковского городского головы, главы Киевского района Харьковского городского совета и руководства фармкомпаний.

В общей сложности денежными вознаграждениями отметили более 125 работников. Это представители различных профессий и структурных отделов, ежедневно работающих в пользу каждого украинца: специалисты производственных цехов, сотрудники отделов продаж, сертификации и контроля качества лекарств, регистрации и стандартизации, бухгалтерии, кадров, юридического отдела, химики контрольно-аналитической лаборатории, слесари-ремонтники и другие работники предприятия.

Все сотрудники группы компаний "Здоровье" поддерживают свой родной город Харьков и по мере возможности приобщаются к помощи защитникам. Так же руководство компании постоянно на связи с различными подразделениями и реагируют на все их запросы. Кроме лекарств снабжают наших воинов автомобилями и техникой, квадрокоптерами и разным другим оборудованием. А еще – помогают раненым защитника восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

"Весь коллектив группы компаний "Здоровье" объединен общей целью - заботиться о здоровье людей. И я убежден, что каждый из работников достоин наград. Но для них самое главное и желательное – восстановление мира и спокойствие в родном городе и всей Украине. Поэтому мы будем и дальше работать и поддерживать героев на фронте и дома", - отметил Александр Доровский, основатель ООО "Корпорация "Здоровье".