Zara в Украине попала в крупный языковой скандал: подробности

Торговая марка Zara официально ответила покупателю из Киева, что сайт компании zarahome.com не предоставляет возможности осуществлять покупки из Украины на украинском языке. Детали скандала с международным брендом - в материале Styler.

Так, к представителям компании обратился житель Киева, который спросил, почему на сайте отсутствует опция обслуживания на украинском. Ответ компании удивил сразу несколькими странностями.

Во-первых, Zara сообщила украинцу, что "для Вашей страны предусмотрен только английский и русский языки", пишет "Главком". Что свидетельствует о том, что с клиентами из Украины общаются из другой страны.

О какой стране идет речь можно понять из почты info.RUS@..., что, видимо, говорит о том, что с украинцами общаются из регионального офиса в Москве.

Zara отказалась обслуживать на украинском языке (скрин: Главком)

Напомним, что компания Zara занимается в Украине продажами одежды, текстиля и предметов обихода для дома. Несмотря на то, что ТМ в нашей стране очень давно, украинский язык для украинцев до сих пор не предусмотрен.

Zara - это флагманская торговая сеть группы компаний Inditex Group, которая принадлежит испанскому магнату Амансио Ортега. Кроме Zara Ортега владеет рядом известных торговых марок, некоторые из которых также представлены на украинском рынке.