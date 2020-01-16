ru
ua

Zara в Украине попала в крупный языковой скандал: подробности

Новости » Жизнь   

Компания Zara отказала украинцам в украинском языке

Торговая марка Zara официально ответила покупателю из Киева, что сайт компании zarahome.com не предоставляет возможности осуществлять покупки из Украины на украинском языке. Детали скандала с международным брендом - в материале Styler.

Так, к представителям компании обратился житель Киева, который спросил, почему на сайте отсутствует опция обслуживания на украинском. Ответ компании удивил сразу несколькими странностями.

Во-первых, Zara сообщила украинцу, что "для Вашей страны предусмотрен только английский и русский языки", пишет "Главком". Что свидетельствует о том, что с клиентами из Украины общаются из другой страны.

О какой стране идет речь можно понять из почты info.RUS@..., что, видимо, говорит о том, что с украинцами общаются из регионального офиса в Москве.

Zara отказалась обслуживать на украинском языке (скрин: Главком)

Напомним, что компания Zara занимается в Украине продажами одежды, текстиля и предметов обихода для дома. Несмотря на то, что ТМ в нашей стране очень давно, украинский язык для украинцев до сих пор не предусмотрен.

Zara - это флагманская торговая сеть группы компаний Inditex Group, которая принадлежит испанскому магнату Амансио Ортега. Кроме Zara Ортега владеет рядом известных торговых марок, некоторые из которых также представлены на украинском рынке.

Катастрофа украинского самолета в Иране: Серега написал трогательный стих В Украине свирепствует убийственный вирус: кто в зоне риска (видео)
Читать все новости