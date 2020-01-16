Zara в Україні потрапила у грандіозний мовний скандал: подробиці

Торговельна марка Zara офіційно відповіла покупцеві з Києва, що сайт компанії zarahome.com не надає можливості здійснювати покупки з України українською мовою. Деталі скандалу з міжнародним брендом - в матеріалі Styler.

Так, до представників компанії звернувся житель Києва, який запитав, чому на сайті відсутня опція обслуговування українською. Відповідь компанії здивувала відразу декількома дивацтвами.

По-перше, Zara повідомила українцю, що "для Вашої країни передбачена тільки англійська і російська мови", пише "Главком". Що свідчить про те, що з клієнтами з України спілкуються з іншої країни.

Про яку країну йде мова можна зрозуміти з пошти info.UKR@..., що, мабуть, говорить про те, що з українцями спілкуються з регіонального офісу в Москві.

Zara відмовилася обслуговувати українською мовою (скрін: Главком)

Нагадаємо, що компанія Zara займається в Україні продажами одягу, текстилю та предметів побуту для будинку. Незважаючи на те, що ТМ в нашій країні дуже давно, українська мова для українців досі не передбачена.

Zara - це флагманська торгова мережа групи компаній Inditex Group, яка належить іспанському магнату Амансіо Ортега. Крім Zara Ортега володіє рядом відомих торгових марок, деякі з яких також представлені на українському ринку.