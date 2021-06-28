Компания "Сильпо" угодила в скандал из-за вышиванок: с виновником уже разбираются

Кто такой Слава Баранский и что он написал

Слава Баранский – журналист и указывается, что он является совладельцем "Лайфхакера" и основателем LIVE.LOVE. Также его называют специалистом по маркетингу, а у себя в аккаунтах он пишет, что является партнером-учредителем в московской компании "Палиндром" и автором книги "Сомнение".

Первым о Славе Баранском написал активист Сергей Стерненко. Он опубликовал несколько скриншотов с публикаций Баранского и раскритиковал его за любовь к рэперу Басте.

"Слава явно не в той стране живет, так как симпатизирует любителю оккупации Басте, считает, что у тех, кому он не нравится за "крымнашизм", есть сельская тупость и как типичный россиянин стебется со слова "достоинство", - написал Стерненко и отметил, что Баранский работает директором в Fozzy Group.

Скандал начал набирать обороты и в сети появилась еще одна картинка Баранского, где он написал по-хамски о вышиванках.

"Радует, что год от года е**нутая привычка напяливать вышиванки на людях уходит в прошлое", - написал Баранский.

Позже пользователи начали публиковать и другие гнусные высказывания Баранского. А владелец этих аккаунтов начал быстро подчищать свои страницы, а некоторые – просто удалил полностью.

"Вот так Fozzy Group заботятся о репутации, выделяют миллионы на благотворительность, проводят крутые рекламные компании, а потом бац – выродок на должности директора по маркетингу Слава Баранский топит всю компанию своими постами о поддержке крымнашиста Басты, неуважение к Революции Достоинства и к украинским национальным символам", - написала Алина Бондар.

Скриншоты

Позиция Fozzy Group

В компании на скандал отреагировали быстро и уточнили, что Слава Баранский не является директором по маркетингу всей компании, а 4 месяца назад пришел работать маркетинг-директором одного из стартапов в компании.

Также в руководстве компании отметили, что они являются полностью проукраинскими и не поддерживают высказывания Баранского.

"Fozzy Group и все бизнесы группы являются безусловно проукраинскими. Мы поддерживаем государственный суверенитет и работаем на развитие нашей страны. В публикациях, сейчас ходят в соцсетях, есть обвинения в не патриотичности одного из наших сотрудников. Во-первых, мы понимаем, чем вызвано возмущение, и как группа компаний не разделяем такие высказывания. Во-вторых, хотим отметить, что Слава Баранский не является директором по маркетингу Fozzy Group. Слава присоединился как маркетинг-директор одного из стартапов группы 4 месяца назад. Поэтому, произошла ошибка в роли Славы в группе. Соответственно, мы хотим избежать ошибок, со своей стороны. Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов. На данный момент Слава сложил свои полномочия на период служебного расследования", - сказано в сообщении.

Слава Баранский попытался оправдаться

Он написал на своей странице, что перегнул палку и его высказывания были неправильно восприняты обществом.

"Очень хочу пояснить свое видение инцидента с моими сторизами. Мне хочется передать контекст ситуации, что это были высказывания — грубые и циничные — для круга друзей и знакомых, которые знают меня, знают мою проукраинскую позицию и знают контекст, в котором писалось каждое сообщение. Вижу и для них я перегнул палку. Когда я писал про вышиванки, понимаю, в это теперь сложно поверить, но идея была в том, что мне хотелось бы, чтобы Украина, используя свои супермощные символы, двигалась вперед, наполняла их новыми смыслами, создавала из таких элементов новую историю. Вперёд нам нужно бежать в 2 раза быстрее европейских стран. И так по каждому тезису. Вкладывался один смысл, прочитался другой. Я был потрясен скольких людей это обидело и мне крайне жаль", - говорится в сообщении.

Кроме того, Баранский подчеркнул, что придерживается проукраинской позиции и напомнил, что член его семьи ушел добровольцем с Майдана. Также он прояснил свою позицию по поводу Крыма и Донбасса.

"В 2014-м году я потерял любимую работу из-за своей позиции относительно украинского Крыма, а затем и Донбасса — это есть и будут наши территории", - отметил Баранский.