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Эти комнатные растения очищают воздух от пыли: их нужно иметь в доме

Какие комнатные растения очищают воздух (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Недостаточная вентиляция, влажность, высокая температура и токсичные продукты провоцируют загрязнение воздуха. Токсичные вещества вырабатывают все лаки, краски, клеи, входящие в состав мебели. Для улучшения качества воздуха можно приобрести некоторые комнатные растения.

Об этом пишет Sante Plusmag.

В частности, некоторые растения могут помочь избавиться от пыли в доме, а также улучшить дыхание и самочувствие.

Эксперты говорят, что цветы важны для экосистемы, потому что они были созданы, чтобы украсить жизнь своими цветами и принести лишь пользу для здоровья.

Какие растения стоит иметь дома

Исследования показали, что определенные растения положительно влияют на улучшение качества воздуха в помещении. Растения снижают уровень углекислого газа в помещении и уменьшают выбросы формальдегида и диоксида азота. Они также обладают способностью задерживать частицы пыли на поверхности листьев.

Поэтому, если у человека аллергия пылевых клещей, то ему важно иметь такое растение в своем доме. Это бамбуковая пальма (хамедорея), аглаонема, драконовое дерево, дьявольский плющ (синдапсус) и мирная Лилия.

В частности, больше всего пыль попадает в дом через открытые окна и входные двери. Если оставить окно открытым надолго, уже через неделю вы заметите разницу.

Поэтому стоит расставить эти растения возле открытых дверей и окон. Кроме того, размещая их таким образом, они получают достаточно света для своего роста.

В результате благодаря комнатным растениям дом и рабочая среда будет всегда чистой.

Ранее мы сообщали, какие растения токсичны для животных.

Также мы называли растения, которые приносят несчастье и бедность.

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