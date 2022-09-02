Ці кімнатні рослини очищають повітря від пилу: їх потрібно мати в будинку

Зокрема, деякі рослини можуть допомогти позбутися пилу в будинку, а також покращити дихання та самопочуття.

Експерти кажуть, що квіти важливі для екосистеми, тому що вони були створені, щоб прикрасити життя своїми кольорами та принести лише користь для здоров’я.

Які рослини варто мати вдома

Дослідження показали, що певні рослини позитивно впливають на покращення якості повітря в приміщенні. Рослини знижують рівень вуглекислого газу в приміщенні та зменшують викиди формальдегіду та діоксиду азоту. Вони також мають здатність затримувати частинки пилу на поверхні листя.

Тому, якщо у людини алергія пилових кліщів, то їй важливо мати таку рослину у своєму домі. Це бамбукова пальма (хамедорея), аглаонема, драконове дерево, диявольський плющ (сіндапсус) і мирна Лілія.

Зокрема, найбільше пил потрапляє в будинок через відкриті вікна та вхідні двері. Якщо залишити вікно відкритим надовго, вже через тиждень ви помітите різницю.

Тому варто розставити ці рослини біля відкритих дверей і вікон. Крім того, розміщуючи їх таким чином, вони отримують достатньо світла для свого росту.

В результаті завдяки кімнатним рослинам будинок і робоче середовище буде завжди чистим.