Коммунистическая символика и лекции для детей: скандал в школе под Киевом

Школьников младших классов в Броварах Киевской области отправили на встречу в городскую библиотеку с местным писателем-краеведом Демьяненко Владимиром Ивановичем. Основная тема творчества писателя – дети и война.

Мероприятие с учениками младших классов состоялось в среду, 8 мая, в День памяти и примирения. В социальных сетях появились фотографии этого мероприятия, на которых видно, что на головы малышам надели коммунистическую символику – военные пилотки с красной звездой. Лекция для второклассников называлась "Маки памяти".

Писатель Владимир Демьяненко (фото: Николай Кожемяко, отдел культуры Броварского горосдского совета)

Стоит отметить, что на пилотках вместо значков были красные звездочки из ткани, а часть школьников была в вышиванках. Владимир Демьяненко рассказал детям несколько историй о борьбе Красной армии против нацистов, при чем писатель их называл "фашистами".

Кроме того, в руках у детей, а также на тематическом стенде посреди зала можно было увидеть книги, на которых изображена запрещенная в Украине коммунистическая символика, а также элементы георгиевских лент.

Второклассники на лекции о войне (facebook.com/andriy.kachor)

Отдел культуры Броварского городского совета сначала разместил на своей странице в Facebook отчет о мероприятии, но позже его удалил, так как он вызвал резонанс среди пользователей социальной сети.

Ни руководитель отдела культуры Катерина Меликова, ни директор УВК №8 Андрей Холодный не знали о том, что второклассникам на головы наденут пилотки со звездами.

Скриншот удаленного поста

Пользователи сети уверены, что и родители школьников не знали о том, что происходило на мероприятии.

Родители может и не знали, что там происходило.

Что-то среднее, пилотка-буденовка. Сдурели. А отдел образования надо разогнать. Учителей уволить. Зачем согласились на это победобесие.

Посмотрите на книгу, которую держит девочка. Это дно.

А родители есть у этих детей?

Демьяненка не переделаешь. Он всю жизнь возглавлял "следопытов" и устраивал слеты тех, кого они отыскали. Но опилки в голове власти. Они еще и деньги с бюджета дали на пошив пилоток.

Ужас. В наше время. В теперешних реалиях.

Смешались в кучу кони, люди…

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на акции "Бессмертный полк" в Киеве произошла стычка с полицией.

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