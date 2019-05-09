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На акции "Бессмертный полк" в Киеве произошла стычка с полицией (видео)

STYLERЖизнь    09.05.2019 - 12:44
На акции "Бессмертный полк" в Киеве произошла стычка с полицией (видео)
Фото: акция "Бессмертный полк" в Киеве (РБК-Украина)

Активисты бросались под полицейскую машину

Акция "Бессмертный полк" в Киеве 9 мая ознаменовалась инцидентом - на Арсенальной произошла стычка между участниками мероприятия и полицией. Активисты "полка" и "Никто не забыт, ничто не забыто" препятствовали правоохранителям при задержании женщины, которыя пришла в пилотке с советской звездой и футболке в цветах георгиевской ленты. Соответствующее видео опубликовано в сети.

Некоторые участники акции предприняли попытки заблокировать полицейский автомобиль. Они ложились перед ним на дорогу, толкали "копов".

 

Фото: скриншот

Однако правоохранители смогли оттеснить буйных активистов от машины и увезти задержанную. 

 Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Отметим, что на Арсенальной задержали мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елену Бережную. Она пыталась пройти на периметр проведения марша в футболке в цветах георгиевской ленты.

Полицейские просили женщину прекратить демонстрировать символику тоталитарных режимов - как того требует закон. Бережная отказалась это делать, и после перепалки ее задержали.

В комментариях к видео пользователи сети называют произошедшее спланированной провокацией.

  • Люди сами идут на провокации, если отменили ленточки и звездочки, зачем бегать и потом кричать с бумажками...
  • Это же надо так подготовиться к провокации! И документов кучу заготовили...
  • Провокация, готовилась заранее, оплачена. Организатор бегает с телефоном, представится просит. Ну очень откровенно. В Москве еще и ребра поломали...
  • Картинка для росТВ...
  • Слава богу, что полицейская машина не переехала бросающихся под колеса людей. Я на стороне полицейских. Мы не уважаем их работу. Особенно когда провокация и картинки для российского ТВ...
  • Без провокаций нельзя?...

Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Киеве проходит несколько акций. На Арсенальной площади собрались люди для участия в акции "Бессмертный полк", посвященной окончанию Второй мировой войны. 

Как сообщалось ранее, недавно глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил с инициативой перенести выходной 9 мая на 8 мая для того, чтобы подчеркнуть готовность Украины отмечать окончание Второй мировой войны вместе с Европой. Также он отметил, что активисты "Бессмернных полков" не редко устраивают всевозможные пророссийские провокации. 

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