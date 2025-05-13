Комік Повар Даніл розсекретив, скільки тисяч доларів заробляє під час війни

Так, 25-річний артист розповів, що основним джерелом заробітку для нього залишаються живі виступи, рекламні інтеграції, а також відеопривітання, які замовляють шанувальники.

"Просто: “Привіт, з днем народження тебе” - і насправді це дуже дорого. Я був здивований. В якийсь момент я знімав по три відео на день, і кожне коштувало по 4 000 гривень", - зізнався Повар.

За словами коміка, кожне привітання триває по 6-7 хвилин, і він щиро вкладається в них. Повар Даніл (фото: instagram.com/povardanil)

Данило також згадав, що в якийсь момент був змушений підвищити ціни, адже попит зростав, і він фізично не встигав опрацьовувати всі запити.

Щодо щомісячного заробітку, гуморист послався на слова свого директора: "Ми заробляємо десь 7 000 доларів (288 050грн) на місяць".

Втім, уточнив, що ці кошти не повністю йдуть йому, адже частина йде у спільний бюджет, а решта - на побутові витрати, техніку, книжки та навіть "горіхи і шапки Багінського". Повар Даніл (скріншот з відео)

"Ну… можливо, 5 000. Не знаю. Може, трохи прибрехав. Я не рахував прям сильно", - додав артист із посмішкою.

Попри доволі стабільні прибутки, комік орендує житло - простору квартиру площею 156 квадратних метрів.

Вартість оренди складає 18 000 гривень на місяць. За його словами, для такої площі - це невисока ціна.

"Я б на їх місці підняв. Просто до мене їхати 10 хвилин від центру", - сказав блогер.

Коротка біографія Повара Даніла

Даніл Повар, справжнє ім’я якого Данило Перетягін, народився у Каховці, Херсонська область.

У дитинстві був звичайним хлопцем: грав у футбол, носив непомітний одяг. У старших класах займався театром, а після школи вступив до херсонського училища на кухаря - звідси й псевдонім "Повар".

Та справжньої жаги до кулінарії не мав і зрозумів, що хоче в Київ, аби реалізувати свої амбіції.

У 2019 році переїхав до столиці, вступив до університету культури на телеведучого, але навчання не завершив. Повар Даніл (фото: instagram.com/povardanil)

Працював у сфері продажів, водночас шукаючи шляхи самовираження та починаючи змінювати стиль - спершу для себе, згодом і публічно.

Кар’єра артиста стрімко пішла вгору: Даня активно знімається в Youtube-шоу, бере участь у стендапах і створює ролики для соцмереж. Зараз він - впізнавана медійна постать.

Його рідне місто залишається в окупації. Мама іноді приїздить до нього в Київ, але щоразу змушена повертатись назад. Це, зізнається Даня, найболючіше. Вірить у перемогу та допомагає армії.