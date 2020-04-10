Комендантский час в Украине: что это такое и каким областям грозит

Коронавирус в Украине был диагностирован уже у 2203 пациентов, количество погибших увеличилось до 69 человек. Как сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, на аппарат искусственной вентиляции легких находится на данный момент 43 пациента. Больше всего инфицированных за последние сутки было зарегистрировано в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве. Также много заболевших в Тернопольской области.

Как заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, в правительстве не исключают, что из-за распространения коронавируса могут ввести комендантский час в трех областях – Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской.

Стоит отметить, что в Черновицкой области на выходные усилили карантинные меры и с 13:00 субботы закроют все магазины и торговые точки, а жителей просят не выходить из дома до 6:00 понедельника. Такое же ограничение ввели в одном из городов Херсонской области, и глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий обратился к жителям области с просьбой не покидать дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

По определению Юридической энциклопедии, комендантский час – это запрет жителям определенного населенного пункта появляться на улицах в установленное время суток без особого разрешения. Обычно такая норма устанавливается во время объявление войны или чрезвычайного положения, и запрет касается вечернего и ночного времени. Кроме того, усиливается патрулирование и охрана соответствующих объектов, а также вводится пропускной режим.

Согласно законам Украины, ввести комендантский час можно только во время действия режима чрезвычайного положения. Комендантские патрули получают право задерживать людей на улицах в неположенное время и проверять документы, проводить досмотры транспортных средств, вещей, грузов, служебных помещений и жилья задержанных граждан. Также патруль имеет право применять физическую силу и оружие в случае сопротивления. Нарушителей могут задерживать и доставлять в пункт проверки, а также привлекать к ответственности по закону.

Без введения режима чрезвычайного положения, ограничения по передвижению могут носить только рекомендательный характер.

"Решение по поводу введения комендантского часа будут утверждать местные комиссии по чрезвычайным ситуациям. Полиция будет выполнять такие решения, если их утвердят по согласию и пониманием с местными властями. И если это на самом деле будет обосновано развитием заболеваемости", - прокомментировал данную ситуацию заместитель министра МВД Антон Геращенко и отметил, что в Украине и так усилен карантинный режим с 6 апреля и нет необходимости в настоящее время вводить чрезвычайное положение в стране.

Напомним, ранее мы писали о том, что самая зараженная коронавирусом область полностью закрывается.