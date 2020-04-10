Комендантська година в Україні: що це таке і яким областям загрожує

Коронавірус в Україні був діагностований вже у 2203 пацієнтів, кількість загиблих зросла до 69 осіб. Як повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, на апарат штучної вентиляції легень знаходиться на цей момент 43 пацієнти. Найбільше інфікованих за останню добу було зареєстровано в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, а також в Києві. Також багато хворих в Тернопільській області.

Як заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, в уряді не виключають, що через поширення коронавірусу можуть ввести комендантську годину в трьох областях – Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській.

Варто відзначити, що в Чернівецькій області на вихідні посилили карантинні заходи та з 13:00 суботи закриють всі магазини та торгові точки, а жителів просять не виходити з будинку до 6:00 понеділка. Таке ж обмеження ввели в одному з міст Херсонської області, та голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький звернувся до жителів області з проханням не залишати будинки з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.

За визначенням Юридичної енциклопедії, комендантська година – це заборона мешканцям певного населеного пункту з'являтися на вулицях у встановлений час доби без особливого дозволу. Зазвичай така норма встановлюється під час оголошення війни або надзвичайного стану, і заборона стосується вечірнього та нічного часу. Крім того, посилюється патрулювання та охорона відповідних об'єктів, а також вводиться пропускний режим.

Згідно з законами України, ввести комендантську годину можна тільки під час дії режиму надзвичайного стану. Комендантські патрулі отримують право затримувати людей на вулицях в недозволений час і перевіряти документи, проводити огляди транспортних засобів, речей, вантажів, службових приміщень і житла затриманих громадян. Також патруль має право застосовувати фізичну силу і зброю в разі опору. Порушників можуть затримувати та доставляти в пункт перевірки, а також притягати до відповідальності за законом.

Без введення режиму надзвичайного стану, обмеження на пересування можуть носити лише рекомендаційний характер.

"Рішення з приводу введення комендантської години будуть затверджувати місцеві комісії з надзвичайних ситуацій. Поліція буде виконувати такі рішення, якщо їх затвердять за згодою і розумінням з місцевою владою. І якщо це справді буде обґрунтовано розвитком захворюваності", - прокоментував ситуацію заступник міністра МВС Антон Геращенко і зазначив, що в Україні й так посилено карантинний режим з 6 квітня і нема потреби зараз вводити надзвичайний стан в країні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сама заражена коронавірусом область повністю закривається.