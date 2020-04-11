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Комендантский час во Львове: будут ли вводить и чего ожидать

STYLERКоронавирус    11.04.2020 - 11:27
Комендантский час во Львове: будут ли вводить и чего ожидать
Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине в областях с большим количеством зараженных могут ужесточить

Карантин в Украине из-за растущего числа зараженных коронавирусом могут ужесточить в очагах распространения заболевания. Но во Львове не планируют вводить комендантский час. На текущий момент местные власти лишь рекомендуют гражданам воздержаться от пребывания в общественных местах в выходные.

Глава Львовской областной государственный администрации Максим Козицкий призвал жителей области в период с 13:00 субботы (11 апреля) и до 6:00 понедельника (13 апреля) воздержаться от пребывания на улице и в общественных местах для минимизации распространения коронавируса. Об этом он написал в Facebook.

Правоохранители будут контролировать передвижения автотранспорта на границе Львовской области с 11 апреля и до завершения карантина.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил в своем Telegram, что информация о введении на территории города комендантского часа или любых других дополнительных ограничений является фейковой.

"Город живет в режиме карантина: на улицу следует выходить только при необходимости и обязательно в маске. Сегодня на "горячую линию" города поступило более 300 обращений. Магазины, аптеки и другие учреждения будут работать в режиме карантина, как это было на протяжении последнего месяца", - сообщил он.

Стоит напомнить, что ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил в Facebook о том, что правительство рассматривает возможность введения комендантского часа во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Напомним, что в Украине за сутки число инфицированных коронавирусом возросло более чем на 300 человек.

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Новости Украины карантинкомендантский часКоронавирус
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