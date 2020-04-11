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Комендантська година у Львові: чи будуть вводити і чого очікувати

STYLERКоронавірус    11.04.2020 - 11:27
Комендантська година у Львові: чи будуть вводити і чого очікувати
Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні у регіонах з великою кількістю заражених можуть посилити

Карантин в Україні через зростаюче число заражених на коронавірус можуть посилити в осередках поширення захворювання. Але у Львові не планують вводити комендантську годину. На поточний момент місцева влада лише рекомендує громадянам утриматися від перебування в громадських місцях у вихідні.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький закликав жителів області в період з 13:00 суботи (11 квітня) і до 6:00 понеділка (13 квітня) утриматися від перебування на вулиці та у громадських місцях для мінімізації поширення коронавіруса. Про це він написав у Facebook.

Правоохоронці будуть контролювати пересування автотранспорту на межі Львівської області з 11 квітня і до завершення карантину.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив у своєму Telegram, що інформація про введення на території міста комендантської години або будь-яких інших додаткових обмежень є фейковою.

"Місто живе в режимі карантину: на вулицю слід виходити тільки при необхідності та обов'язково в масці. Сьогодні на "гарячу лінію" міста надійшло понад 300 звернень. Магазини, аптеки та інші заклади будуть працювати в режимі карантину, як це було протягом останнього місяця", - повідомив він.

Варто нагадати, що раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцинків повідомив у Facebook про те, що уряд розглядає можливість введення комендантської години у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях.

Нагадаємо, що в Україні за добу число інфікованих коронавірусом зросло більш ніж на 300 осіб.

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