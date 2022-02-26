ru ua
Сб, 26 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Комендантский час в Киеве: названо условие, при котором можно покинуть дом

Новина українською →
Киев, Суббота 26 февраля 2022 17:40
Комендантский час в Киеве: названо условие, при котором можно покинуть дом Фото: комендантский час в Киеве продлен до 28 февраля
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве был объявлен комендантский час, который начался в субботу 26 февраля в 17:00 и закончится в 8:00 в понедельник 28 февраля. Выйти на улицу можно лишь при одном условии - объявлении воздушной тревоги, после которой надо следовать в укрытие.

Об этом рассказали в прессслужбе КГГА.

"В случае объявления воздушной тревоги надо проследовать в ближайшее укрытие. В режиме укрытия работают станции метро. В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", - говорится в сообщении.

Что нельзя делать во время комендантского часа

В КГГА отметили, что в это время движение собственным транспортом кроме того, кто имеет спецпропуска, запрещено.

Киевлян призывают ограничить передвижение во время комендантского часа.

"Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы писали, что киевлян предупредили о метках, которые могут оставляют мародеры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Комендантский час
LITE
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога