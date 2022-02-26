Комендантский час в Киеве: названо условие, при котором можно покинуть дом
В Киеве был объявлен комендантский час, который начался в субботу 26 февраля в 17:00 и закончится в 8:00 в понедельник 28 февраля. Выйти на улицу можно лишь при одном условии - объявлении воздушной тревоги, после которой надо следовать в укрытие.
Об этом рассказали в прессслужбе КГГА.
"В случае объявления воздушной тревоги надо проследовать в ближайшее укрытие. В режиме укрытия работают станции метро. В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", - говорится в сообщении.
Что нельзя делать во время комендантского часа
В КГГА отметили, что в это время движение собственным транспортом кроме того, кто имеет спецпропуска, запрещено.
Киевлян призывают ограничить передвижение во время комендантского часа.
"Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее мы писали, что киевлян предупредили о метках, которые могут оставляют мародеры.