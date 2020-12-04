Комаровський жорстко розніс методи боротьби з коронавірусом: печерний рівень

Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)

Доктор Комаровський розкритикував народні методи боротьби з коронавірусом, які не мають ніякого відношення до лікування хвороби. Знаменитий лікар каже, що люди, які дають такі поради, мають "печерний рівень" знань.

Про це Комаровський розповів в інтерв'ю Politeka Online.

Педіатр розповідає, що часто отримує листи з безглуздими порадами, в які багато хто продовжує вірити.

"Я отримав два листи про те, що треба змащувати ніс ватяними паличками, змоченими в господарському милі. І це дуже допомагає. А тема дихати над спиртом, над самогонкою - це взагалі маст-хев, без цього взагалі ніяк", - обурюється Комаровський.

Крім того, лікар згадав про те, що на самому початку пандемії люди боялися отримувати посилки з Китаю, їсти банани, а деякі навіть вірили, що вірус нам занесли інопланетяни.

Комаровський також нагадав, що люди часто скуповують в аптеках не тільки непотрібні ліки, але і такі, які потенційно можуть зашкодити.

Лікар порекомендував частіше провітрювати приміщення, адже тяжкість хвороби залежить від кількості вірусу, що потрапив у ваш організм. А потоки повітря "розганяють" вірус.

Педіатр додав, що надмірна увага до коронавірусу провокує інші проблеми.

"Скільки вже випадків розвитку депресій, панічних атак у людей після перегляду телевізора. Ось так ось опосередковано коронавірус погубить здоров'я. Тобто це не буде безпосередньо пов'язано з ним", - говорить він.

Доктор Комаровський розкритикував методи боротьби з коронавірусом (відео: Politeka Online)

Раніше доктор Комаровський розповів, як правильно лежати, якщо у вас коронавірус з ураженням легень.

Також педіатр розповів, чому кардинально змінив свою думку про носіння медичних масок.