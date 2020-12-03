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Комаровский рассказал, как правильно лежать при COVID-19: становится гораздо легче

Четверг 03 декабря 2020 18:12
Комаровский рассказал, как правильно лежать при COVID-19: становится гораздо легче
Евгений Комаровский (фото: facebook.com/uakomar)
Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский рассказал про необычный способ облегчить течение коронавируса, когда болезнь протекает в тяжелой или среднетяжелой форме.

Известный украинский врач на своем канале YouTube поделился методом активизации воздухообмена в легких. Речь идет о положении на животе.

"Вирус поражает задние отделы легких. И когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен. И это улучшает состояние человека. Причем значительно", - заявляет Комаровский.

По словам педиатра, лежать на животе надо при коронавирусе любой тяжести, если имеет место поражение легких (его показало КТ, есть одышка).

Интересно, что Комаровский даже рассказал про необычный способ лежать в такой позе обладателям большого живота. Для этого можно снять с матраса чехол и раздвинуть пружины.

Комаровский рассказал, как правильно лежать при коронавирусе

Ранее доктор Комаровский рассказал, как избежать перехода коронавируса в тяжелую форму. Также знаменитый врач поделился методами профилактики болезни.

А врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, когда агрессивный коронавирус в Украине пойдет на спад.

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Новости Украины Жизнь Евгений КомаровскийКоронавирус

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