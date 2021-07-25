Комаровский назвал случаи, когда не поможет лучшее жаропонижающее: что делать
Доктор Комаровский рассказал, при каких состояниях, как ребенку, так и взрослому не поможет даже самое сильное жаропонижающее средство.
Об этом знаменитый украинский педиатр рассказал на своей странице в Instagram.
По словам педиатра, дефицит жидкости в организме значительно снижает эффективность любых жаропонижающих.
"Даже самое замечательное лекарство не сможет улучшить кровообращение и активизировать потоотделение, если организму не хватает обыкновенной воды", - утверждает педиатр.
Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy
Как приучить ребенка пить достаточное количество воды
В комментариях к посту педиатра многие жалуются, что ребенок наотрез отказывается пить жидкость - будь то вода, сок, компот или "молочка". Но есть несколько способов, как исправить ситуацию.
- Заведите ритуал. Например, сразу после пробуждения можно всей семьей пить воду, добавив в нее мед и ломтик лимона. Сделайте этот процесс приятным и увлекательным - такое себе веселое и полезное начало нового дня. Или, к примеру, выпивайте стакан воды до прогулки
- Рассказывайте ребенку, что воду лучше пить за 30 минут до приема пищи, а потом через час после еды. Не устанавливайте правила, а объясняйте и увлекайте в беседу.
- Купите специально для ребенка красивую чашечку, походную бутылку или любые другие аксессуары для питья.
Ранее доктор Комаровский назвал признаки ненастоящих лекарств, посоветовав украинцам не рисковать здоровьем, особенно детским.
Также педиатр предупредил об опасном для здоровья состоянии в жару, рассказав, как от этого уберечься.
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