Доктор Євген Комаровський заявив, що його "можуть грохнути" в будь-який момент представники фармацевтичних компаній. Адже він постійно попереджає українців про непотрібні ліки, називаючи їх "фуфломіцинами".

Педіатр вважає, що своїми посилами він значно знижує заробітки аптекарів.

"Я, наприклад, точно зменшую на десятки мільйонів доларів заробітки аптекарів у цій країні. Вони потенційно можуть мене грохнути в будь-який момент, тому що кожне моє відео про "фуфломіцини" зменшує їх дохід. Кожен раз, коли я кажу, що цей аналіз не треба здавати..." - заявив він.

Лікар запевнив, що ніколи не рекомендує те, чим не користується сам, і ніколи не буде "розносити" препарат, який дійсно ефективний.

"Я нічого не рекомендую, тому що мені дали грошей. Якщо я навіть і беру участь в якійсь рекламі, то тільки в тій, де я буду цим користуватися особисто", - додав він.

Він навів приклад неефективних препаратів - відхаркувальних засобів від кашлю. Адже при кашлі швидше допоможе рясне пиття, ніж черговий "фуфломіцин", який допоможе лише набити кишені фармкомпаній.