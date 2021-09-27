Комаровский удивил заявлением: физкультура в школе не нужна

"Дети должны иметь каждый день минимум 40 минут физической нагрузки. Не два урока физкультуры в неделю, из которых 15 минут "направо-налево, повернись, рассчитайсь, кругом, бегом". А именно физической нагрузки", - сообщил медик.

Медик также рассказал, что уроки физкультуры должны в идеале проходить на свежем воздухе и каждый день.

"Она (физкультура - Ред.) по большому счету в школе должна быть каждый день, на свежем воздухе. После уроков дети не должны бежать домой, не должно быть уроков физкультуры. Надо отзаниматься в школе и остаться на спорт. Каждый день! Вот как надо менять все. Вот СНБО о чем поговорить бы", - заявил педиатр.

Комаровский рассказал, какая должна быть физкультура в школе