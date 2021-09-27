Доктор Комаровский развенчал эффективность популярного препарата: позорище медицины

Зеленка не имеет лечебных свойств

"Зеленка, или раствор бриллиантового зеленого, это лекарственный препарат, никакого отношения к цивилизации, медицине, XXI веку, страховой медицине не имеющий. Она не используется ни в одной стране мира, у нее нет никаких лечебных свойств. Разве что когда ребенку на рану льют зеленку, и он душераздирающе орет, то мама ставит на своей совести галочку, что она его типа лечит. В целом это лекарство, производство и продажа которого давно должны прекратиться", - сказал врач.

Почему при ветрянке пользовались зеленкой

По словам доктора, многие мамы до сих пор уверены, что при ветрянке нужно мазать ребенка "зеленкой", но это не так.

"Многие наши мамы до сих пор думают, что когда ветряночные прыщи мажут зеленкой, то они от этого заживают. Нет. С момента появления ветрянки врачей интересовал вопрос, сколько времени заразен больной. И знали, что если прыщи перестали появляться, то через 5 дней ребенок незаразен. Поэтому мама каждое утро мазала прыщи зеленкой, на следующее утро смотрела, появились ли новые, и тоже мазала зеленкой. А когда в один прекрасный день не видела новых ненамазанных прыщей, надо было посчитать еще 5 дней", - рассказал Комаровский.

Доктор назвал бриллиантовый зеленый "позорищем медицины".

"Потом нашлись другие методы, зеленка фактически была маркером заразности. Можете мазать фломастером, синькой, йодом, татуировки лепить. Это просто позорище медицины. Я уже не говорю о том, что в Америке все дети привиты от ветряной оспы", - сказал он.