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Комаровский удивил заявлением: физкультура в школе не нужна

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Понедельник 27 сентября 2021 13:44
Комаровский удивил заявлением: физкультура в школе не нужна Фото: Доктор Комаровский рассказал о физкультуре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский сообщил, что два урока физкультуры в школе в неделю - это совершенно несерьезно и такое детям не нужно. Ребенку необходимо 40 минут физической нагрузки в день.

Об этом заслуженный украинский педиатр рассказал в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24"

"Дети должны иметь каждый день минимум 40 минут физической нагрузки. Не два урока физкультуры в неделю, из которых 15 минут "направо-налево, повернись, рассчитайсь, кругом, бегом". А именно физической нагрузки", - сообщил медик.

Медик также рассказал, что уроки физкультуры должны в идеале проходить на свежем воздухе и каждый день.

"Она (физкультура - Ред.) по большому счету в школе должна быть каждый день, на свежем воздухе. После уроков дети не должны бежать домой, не должно быть уроков физкультуры. Надо отзаниматься в школе и остаться на спорт. Каждый день! Вот как надо менять все. Вот СНБО о чем поговорить бы", - заявил педиатр.

Комаровский рассказал, какая должна быть физкультура в школе

Как мы писали ранее, доктор Комаровский развенчал эффективность популярного препарата.

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Доктор Комаровский
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