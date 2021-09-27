Комаровський здивував заявою: фізкультура в школі не потрібна

Доктор Комаровський повідомив, що два уроки фізкультури в школі в тиждень - це абсолютно несерйозно і таке дітям не потрібно. Дитині необхідно 40 хвилин фізичного навантаження в день.

Про це заслужений український педіатр розповів в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24"

"Діти повинні мати щодня мінімум 40 хвилин фізичного навантаження. Не два уроки фізкультури на тиждень, з яких 15 хвилин "направо-наліво, повернися, розрахуйся, кругом, бігом". А саме фізичного навантаження", - повідомив медик.

Медик також розповів, що уроки фізкультури повинні в ідеалі проходити на свіжому повітрі і кожен день.

"Вона (фізкультура - Ред.) за великим рахунком в школі повинна бути кожен день, на свіжому повітрі. Після уроків діти не повинні бігти додому, не повинно бути уроків фізкультури. Треба відзайматися в школі і залишитися на спорт. Кожен день! Ось як треба міняти все. Ось про що поговорити б", - заявив педіатр.

Комаровський розповів, яка повинна бути фізкультура в школі