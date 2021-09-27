ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Комаровський здивував заявою: фізкультура в школі не потрібна

Новость на русском →
Понеділок 27 вересня 2021 13:44
Комаровський здивував заявою: фізкультура в школі не потрібна Фото: Доктор Комаровський розповів про фізкультуру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський повідомив, що два уроки фізкультури в школі в тиждень - це абсолютно несерйозно і таке дітям не потрібно. Дитині необхідно 40 хвилин фізичного навантаження в день.

Про це заслужений український педіатр розповів в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24"

"Діти повинні мати щодня мінімум 40 хвилин фізичного навантаження. Не два уроки фізкультури на тиждень, з яких 15 хвилин "направо-наліво, повернися, розрахуйся, кругом, бігом". А саме фізичного навантаження", - повідомив медик.

Медик також розповів, що уроки фізкультури повинні в ідеалі проходити на свіжому повітрі і кожен день.

"Вона (фізкультура - Ред.) за великим рахунком в школі повинна бути кожен день, на свіжому повітрі. Після уроків діти не повинні бігти додому, не повинно бути уроків фізкультури. Треба відзайматися в школі і залишитися на спорт. Кожен день! Ось як треба міняти все. Ось про що поговорити б", - заявив педіатр.

Комаровський розповів, яка повинна бути фізкультура в школі

Як ми писали раніше, доктор Комаровський розвінчав ефективність популярного препарату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский
LITE
Воздвиження 27 вересня: що не можна робити, важливі традиції і прикмети великого дня
Воздвиження 27 вересня: що не можна робити, важливі традиції і прикмети великого дня