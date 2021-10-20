ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Комаровский срочно обратился к СМИ из-за COVID: пожалуйста, покажите людям правду

Новина українською →
Среда 20 октября 2021 08:26
Комаровский срочно обратился к СМИ из-за COVID: пожалуйста, покажите людям правду Доктор Комаровский рассказал о COVID-19 (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский экстренно обратился к СМИ из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в стране.

Он опубликовал пост на Facebook, в котором призвал СМИ рассказать не о политиках, а о людях, которые умирают от инфекции.

"Ребята! Все, кто имеет отношения к СМИ. К любым СМИ! Телевидение, радио, блогеры, Телеграмканалы! Пожалуйста, очень прошу вас: расскажите, покажите людям правду! Покажите морги, крематории, кладбища. Покажите очереди скорых. Возьмите интервью у работников скорой, которые не знают, куда везти задыхающихся людей. Поговорите с патологоанатомами и судмедэкспертами. С сотрудниками ритуальных служб", - обратился Комаровский.

Он попросил журналистов не рассказывать о политиках, которые "подготовились к эпидемии".

"Перестаньте показывать политиков, рассказывающих про "мы подготовились", "места есть", "кислород есть". Покажите – с адресами и телефонами – места, где торговцы смертью продают сертификаты вакцинации. Это несложно!" - продолжил врач.

Медик призвал журналистов показать правду о торговцах сертификатами

"Да, это наши соотечественники бояться 5 джи и "чипирования". Это они, даже задыхаясь, продолжают рассуждать об отдаленных последствиях вакцинации, это они покупают и продают сертификаты, это они готовы рисковать жизнью, но не будут прививаться "по принципиальным соображениям". Но это же НАШИ люди, у нас нет других. Покажите им правду", - резюмировал Комаровский.

Напомним, что Украина заняла четвертое место по смертям от коронавируса за прошлые сутки.

Как мы ранее писали, эти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
LITE
Праздник 20 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 20 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела