Комаровский срочно обратился к СМИ из-за COVID: пожалуйста, покажите людям правду

Он опубликовал пост на Facebook, в котором призвал СМИ рассказать не о политиках, а о людях, которые умирают от инфекции.

"Ребята! Все, кто имеет отношения к СМИ. К любым СМИ! Телевидение, радио, блогеры, Телеграмканалы! Пожалуйста, очень прошу вас: расскажите, покажите людям правду! Покажите морги, крематории, кладбища. Покажите очереди скорых. Возьмите интервью у работников скорой, которые не знают, куда везти задыхающихся людей. Поговорите с патологоанатомами и судмедэкспертами. С сотрудниками ритуальных служб", - обратился Комаровский.

Он попросил журналистов не рассказывать о политиках, которые "подготовились к эпидемии".

"Перестаньте показывать политиков, рассказывающих про "мы подготовились", "места есть", "кислород есть". Покажите – с адресами и телефонами – места, где торговцы смертью продают сертификаты вакцинации. Это несложно!" - продолжил врач.

Медик призвал журналистов показать правду о торговцах сертификатами

"Да, это наши соотечественники бояться 5 джи и "чипирования". Это они, даже задыхаясь, продолжают рассуждать об отдаленных последствиях вакцинации, это они покупают и продают сертификаты, это они готовы рисковать жизнью, но не будут прививаться "по принципиальным соображениям". Но это же НАШИ люди, у нас нет других. Покажите им правду", - резюмировал Комаровский.

Напомним, что Украина заняла четвертое место по смертям от коронавируса за прошлые сутки.