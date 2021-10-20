Комаровський терміново звернувся до ЗМІ через COVID: будь ласка, покажіть людям правду

Доктор Комаровський екстрено звернувся до ЗМІ через ситуацію, що склалася з коронавірусом в країні.

Він опублікував пост на Facebook, в якому закликав ЗМІ розповісти не про політиків, а про людей, які вмирають від інфекції.

"Друзі! Всі, хто має відношення до ЗМІ. До будь-яких ЗМІ! Телебачення, радіо, блогери, Телеграмканали! Будь ласка, дуже прошу вас: розкажіть, покажіть людям правду! Покажіть морги, крематорії, кладовища. Покажіть черги швидких. Візьміть інтерв'ю у працівників швидкої, які не знають, куди везти людей, які задихаються. Поговоріть з патологоанатомами і судмедекспертами. Зі співробітниками ритуальних служб", - звернувся Комаровський.

Він попросив журналістів не розповідати про політиків, які "підготувалися до епідемії".

"Перестаньте показувати політиків, що розповідають про "ми підготувалися","місця є","кисень є". Покажіть - з адресами та телефонами - місця, де торговці смертю продають сертифікати вакцинації. Це нескладно!"- продовжив лікар.

Медик закликав журналістів показати правду про торговців сертифікатами

"Так, це наші співвітчизники боятися 5 джі і" чіпування". Це вони, навіть задихаючись, продовжують міркувати про віддалені наслідки вакцинації, це вони купують і продають сертифікати, це вони готові ризикувати життям, але не будуть робити щеплення "з принципових міркувань". Але це ж наші люди, у нас немає інших. Покажіть їм правду", - резюмував Комаровський.

Нагадаємо, що Україна посіла четверте місце за смертями від коронавірусу за минулу добу.