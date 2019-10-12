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Можна і нестерильний: Комаровський поділився важливим нюансом про шприци

STYLERЖиття    12.10.2019 - 08:03
Можна і нестерильний: Комаровський поділився важливим нюансом про шприци
Доктор Комаровський (РБК-Україна)

Доктор Комаровський відповів на питання, в яких ситуаціях шприц має бути стерильним

Доктор Комаровський розповів батькам, в яких конкретно ситуаціях потрібно використовувати тільки стерильний шприц. За словами відомого українського педіатра, стерильний шприц потрібен тільки при внутрішньом'язових ін'єкціях. Про це він повідомив на відео, опублікованому на його сторінці в Instagram.

"Стерильність потрібна тільки тоді, коли шприц використовується безпосередньо для внутрішньом'язових ін'єкцій", - пояснив медик.

Лікар зазначив, що шприци не настільки дорогі, щоб економити на них і зберігати один і той же тривалий час. Але в деяких випадках шприц можна використовувати і нестерильний.

"Якщо він знаходиться в стерильній упаковці, але він прострочений, то для промивання ока, для обробки рани і т. д., він цілком підійде. Але ось уколи якщо ми робимо, то звичайно ж за стерильністю стежити потрібно дуже уважно", - прокоментував питання педіатр.

Питання: ⠀ А в яких ситуаціях шприц повинен бути стерильним? ⠀ Відповідь: ⠀ Стерильність потрібна тільки тоді, коли шприц використовується безпосередньо для внутрішньом'язових ін'єкцій. ⠀ Я, до речі, не закликаю. Все-таки на сьогодні шприци не настільки дорогі, щоб після того, як ви напоїли дитини або закапали очі, зберігати їх тривалий час. Я просто кажу про те, що якщо він знаходиться в стерильній упаковці, але він прострочений, то для промивання ока, для обробки рани і т. д., він цілком підійде. Але ось уколи якщо ми робимо, то звичайно ж за стерильністю стежити потрібно дуже уважно. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #шприц

Допис, поширений Доктор Комаровський (@doctor_komarovskiy)

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