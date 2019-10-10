Комаровский предупредил об опасных родинках у детей

Фото: Доктор Комаровский (РБК-Украина)

Доктор Комаровский предупредил родителей об опасных образованиях на теле у ребенка

Доктор Комаровский рассказал украинским родителям, какие родинки на теле у ребенка являются опасными и на что следует обратить внимание немедленно. Об этом известный украинский педиатр напсиал на своем официальном сайте. По словам медика, не стоит беспокоиться, что родинки с возрастом становятся больше.

"Родинки на коже ребенка, как правило, не повод для особого беспокойства, потому что новые пятнышки появляются и в детстве, и подростковом возрасте. Когда ребенок вырастет, родинки, естественно, станут больше. Также нормально, что родинки на коже постепенно темнеют, осветляются или даже исчезают", - сообщил медик.

Фото: Меланома у ребенка (ib.komarovskiy.net)

Но есть момент, когда нужно присмотреться к телу ребенка, бывают случаи, когда дерматолог должен проверить родинку, чтобы не ошибиться с диагнозом. Выявленная на ранних стадиях меланома хорошо поддается лечению.

Признаки опасных родинок