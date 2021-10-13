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Комаровський розвіяв чергову "страшилку": чи заразна людина після щеплення від COVID

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Середа 13 жовтня 2021 19:25
Комаровський розвіяв чергову "страшилку": чи заразна людина після щеплення від COVID Фото: Доктор Комаровський розповів про вакцини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Заслужений український педіатр Євген Комаровський розповів, чи заразна людина після вакцинації, якщо у неї є гострі симптоми хвороби.

Про це медик повідав на своєму YouTube-каналі.

"Дійсно, існують такі вакцини, при яких використовується живий збудник. Наприклад, є жива вакцина від поліомієліту - крапельки такі. Ось коли людина отримує таку оральну вакцину, то вона певний час виділяє живий вірус в навколишнє середовище", - розповів лікар.

Комаровський звернув увагу на важливий момент.

"При появі гострих симптомів після вакцинації - це, наприклад, температура. То гострі симптоми і заразність можливі тільки тоді, коли для вакцинації використовується живий збудник", - зазначив доктор.

Комаровський також повідомив, що на сьогодні всі вакцини від коронавірусної інфекції ніякого відношення до живих збудників не мають. У всіх них використовується або інактивований вірус, або фрагмент вірусу (білок).

"Людина після використання будь-якої вакцини від коронавірусу не заразна і не представляє ніякої небезпеки серед оточуючих", - резюмував Комаровський.

Як ми раніше писали, Комаровський розповів, як лікувати бронхіт.

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Доктор Комаровский
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