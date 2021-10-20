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Комаровский развенчал главный миф о беге: это не продлевает жизнь

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Среда 20 октября 2021 14:53
Комаровский развенчал главный миф о беге: это не продлевает жизнь Фото: Доктор Комаровский рассказал о беге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал, что марафонский бег совсем не продлевает жизнь.

Об этом заслуженный педиатр и ведущий сообщил в программе на канале "Украина 24".

По словам врача, большой спорт - это неполезно. Доктор имеет в виду именно профессиональный спорт, в процессе которого спортсмен часто приобретает травмы.

"Спорт - это про победить, а физкультура - это про оздоровить. Это же абсолютно разные вещи", - отметил врач.

Комаровский считает, что пробежаться на выходные с семьей в неспешном темпе - это прекрасно, а каждое утро "наматывать" условные 40 километров - это совсем нездорово.

"Обезвоживание, давление сумасшедшее - для кого вы это делаете? Это вредно и неполезно", - рассказал Комаровский.

Как мы ранее писали, Комаровский срочно обратился к СМИ из-за COVID.

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Доктор Комаровский
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