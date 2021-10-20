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Комаровський розвінчав головний міф про біг: це не продовжує життя

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Середа 20 жовтня 2021 14:53
Комаровський розвінчав головний міф про біг: це не продовжує життя Фото: Доктор Комаровський розповів про біг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів, що марафонський біг зовсім не продовжує життя.

Про це заслужений педіатр і ведучий повідомив у програмі на каналі "Україна 24".

За словами лікаря, великий спорт - це некорисно. Доктор має на увазі саме професійний спорт, в процесі якого спортсмен часто набуває травми.

"Спорт - це про перемогти, а фізкультура - це про оздоровити. Це ж абсолютно різні речі", - зазначив лікар.

Комаровський вважає, що пробігтися на вихідні з сім'єю в неспішному темпі - це прекрасно, а щоранку "намотувати" умовні 40 кілометрів - це зовсім нездорово.

"Зневоднення, тиск божевільний - для кого ви це робите? Це шкідливо і некорисно", - розповів Комаровський.

Як ми раніше писали, Комаровський терміново звернувся до ЗМІ через це.

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Доктор Комаровский
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