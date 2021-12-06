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Комаровский разнес миф о неполезности популярного продукта: новомодные сказки

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 12:45
Комаровский разнес миф о неполезности популярного продукта: новомодные сказки Фото: Комаровский сообщил о пользе молочных продуктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский развеял очень популярный миф о неполезности молочных продуктов. Мол, употребление молока вызывает в организме накопление слизи в виде соплей и мокроты.

Заслуженный врач на своей странице в Instagram сообщил, что это глупость и желание маркетологов продать соевые аналоги молока.

Попытка продать дороже некоторые продукты

"Думаю, что это либо глупость, либо попытка продать что-то альтернативное, но в 10 раз дороже. Вот не надо пить молоко обычное коровье, пейте соевое или миндальное молоко. Но оно в разы дороже, да еще попробуй купи его — не везде продается", - отметил Евгений Олегович.

По словам медика, человечество до этого благополучно употребляло в пищу молоко.

"Они (молочные продукты - ред.) играют огромную роль в питании детей и взрослых. Но всегда в обществе находятся люди, которым нужно выпендриться и рассказать, что все вы ошибаетесь и делаете неправильно, а вот я самый умный и лучше всех все знаю и ем другие продукты — альтернативные, потому что молочное мне якобы вредно", - рассказал медик.

Вред молока - недоказан

Комаровский считает, что рассказы о вреде молока - это новомодные сказки.

"Не слушайте никого - все это новомодные сказки. Живите спокойно и ешьте мороженое, творожок, делайте сырнички, блинчики, пейте молоко и кефир. Приятного аппетита и здоровья вам!" - резюмировал педиатр.



Как мы ранее писали, Комаровский объяснил, как распознать врачов-шарлатанов.

Напомним, что доктор Комаровский рассказал, не опасно ли делать прививку от коронавируса во временных центрах вакцинации.

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Доктор Комаровский
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