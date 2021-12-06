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Комаровський розніс міф про некорисність популярного продукту: новомодні казки

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Понеділок 06 грудня 2021 12:45
Комаровський розніс міф про некорисність популярного продукту: новомодні казки Фото: Комаровський повідомив про користь молочних продуктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розвіяв дуже популярний міф про некорисність молочних продуктів. Мовляв, вживання молока викликає в організмі накопичення слизу у вигляді соплів і мокротиння.

Заслужений лікар на своїй сторінці в Instagram повідомив, що це дурість і бажання маркетологів продати соєві аналоги молока.

Спроба продати дорожче деякі продукти

"Думаю, що це або дурість, або спроба продати щось альтернативне, але в 10 разів дорожче. От не треба пити молоко звичайне коров'яче, пийте соєве або мигдальне молоко. Але воно в рази дорожче, та ще спробуй купи його - не скрізь продається", - зазначив Євген Олегович.

За словами медика, людство до цього благополучно вживало в їжу молоко.

"Вони (молочні продукти - ред.) відіграють величезну роль у харчуванні дітей і дорослих. Але завжди в суспільстві знаходяться люди, яким потрібно випендритися і розповісти, що всі ви помиляєтеся і робите неправильно, а ось я найрозумніший і краще за всіх все знаю і їм інші продукти — альтернативні, тому що молочне мені нібито шкідливе", - розповів медик.

Шкода молока - недоведена

Комаровський вважає, що розповіді про шкоду молока - це новомодні казки.

"Не слухайте нікого - все це новомодні казки. Живіть спокійно і їжте морозиво, сирок, робіть сирнички, млинці, пийте молоко і кефір. Приємного апетиту і здоров'я вам!"- резюмував педіатр.



Як ми раніше писали, Комаровський пояснив, як розпізнати лікарів-шарлатанів.

Нагадаємо, що доктор Комаровський розповів, чи не небезпечно робити щеплення від коронавірусу в тимчасових центрах вакцинації.

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Доктор Комаровский
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