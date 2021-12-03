Комаровский объяснил, как распознать врачов-шарлатанов: пишут несуществующие диагнозы

Доктор Комаровский предупредил украинцев о врачах, от которых стоит держаться подальше. Они пишут несуществующие диагнозы и прописывают бесполезные лекарства.

Об этом Евгений Олегович рассказал в программе "Хард з Влащенко" на канале "Украина".

Какие диагнозы ставят псевдоврачи:

Дисбактериоз

Внтуричерепное давление

Диатез

дискинезия желчевыводящих путей

В доказательной и цивилизованной медицине таких диагнозов нет давно, уверил Комаровский.

"Укольчики, капельницы, которыми лечат несуществующие болезни, или неправильная тактика лечения, когда у человек сильная головная боль, а к нему приезжает "скорая" и колют магнезию, в итоге это место укола так болит, что о голове уже и забыл. По крайней мере так было раньше. Это до сих пор многие считают лечением", - сказал медик.

Врач также сообщил, что такие псевдодоктора прописывают украинцам "фуфломицины", на которые тратится много денег, а эффекта ноль. Эти препараты абсолютно бесполезны.

По словам Комаровского, некоторые врачи прописывают людям народные методы, вроде "подышать над картошкой".

"На дворе 21-й век, а люди до сих пор вместо проветривания помещений и оборудования вентиляции покупают в те же детские сады кварцевые лампы, хотя в помещении жара и детям нечем дышать", - возмутился Евгений Олегович.

Заслуженный педиатр призвал не игнорировать современные тенденции в мировой терапии и профилактике болезней.