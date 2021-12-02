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Комаровский ответил на один из популярных вопросов: опасно ли прививаться во временных центрах вакцинации

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Четверг 02 декабря 2021 14:29
Комаровский ответил на один из популярных вопросов: опасно ли прививаться во временных центрах вакцинации Фото: Комаровский рассказал о вакцинации во временных пунктах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал, не опасно ли делать прививку от коронавируса во временных центрах вакцинации.

Об этом медик рассказал на канале "Украина 24".

Заслуженный врач отметил, что это очень важный вопрос. Дело в том, что в последнее время в сети многие украинцы пишут, что это "немыслимо прививаться в торговом центре", например.

"Вакцинация не требует никакой фармакологической подготовки. Если кто-то из врачей вам сказал, что перед вакцинацией нужно попить какие-то таблеточки - то это шарлатан. Вакцинация не требует предварительных анализов, если у вас нет болезней. Если вы не болен - вас можно прививать без всяких предварительных условий", - сказал Комаровский.

Доктор отметил, что это не только его позиция, но и позиция Всемирной организации здравоохранения и всего мира.

Также Комаровский сообщил, что там где человеку делают прививку, должны быть возможности оказания ему первой помощи в случае возникновения острой аллергической препарации.

"Для этого нужен гормон дексаметазон и адреналин. Там, где людей прививают, эти препараты есть и врачи знают, какие препараты надо вводить", - отметил врач.

Комаровский добавил, что в таких центрах должна соблюдаться дистанция, толпы быть не должно.

Как мы ранее сообщали, Комаровский рассказал, для кого опаснее всего новый штамм коронавируса Омикрон.

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Доктор Комаровский
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