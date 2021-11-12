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Комаровский рассказал, не вредно ли греться кондиционером в холод

Автор: Людмила Жукова

Использование кондиционера для обогрева комнаты абсолютно не вредно, если оно несет пользу для замерзающего человека.

Об этом на своем YouTube-канале сообщил заслуженный врач Украины и ведущий доктор Комаровский.

"Если вы боитесь включить кондиционер для обогрева, если вы слышали, что это может быть как-то вредно. Послушайте, вам холодно именно сейчас. У вас нет других источников для обогрева. Да ради Бога! Включайте кондиционер", - сообщил Комаровский.

Единственное, на что хочет обратить внимание доктор, это нормально работающий кондиционер, с почищенными фильтрами.

"Очень важно, что бы вы знали, что любые системы воздуха высушивают воздух. То есть, кондиционер, очень высушивает воздух в помещении", - напомнил медик.

Комаровский отметил, что если вы греетесь кондиционером - то вы обязаны потратиться на гигрометр. Это прибор, который показывает влажность воздуха в помещении.

Влажность в комнате должна быть от 40% до 60%, напомнил доктор. Если на гигрометре показатель меньше - надо увлажнить воздух.

Особой вредности от кондиционера для отопления комнаты - нет.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, надо ли вакцинироваться третий раз.

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Доктор Комаровский