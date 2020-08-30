Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский рассказал о скрытой вакцинации бананами. По его словам, данное утверждение является мифом и к действительности не имеет никакого отношения. Об этом врач рассказал на YouTube-канале.

Введение вакцины производят с целью стимуляции иммунной системы организма к защите его от инфекционной болезни, которая является безопасным и эффективным способом защиты от болезней до того, как человек вступит в контакт с их возбудителями.

"Я Вам искренне рекомендую обратиться к психиатру. Если вы считаете, что через банан происходит скрытая вакцинация, то вы плохо себя чувствуете и этого не замечаете", - прокомментировал доктор.

Комаровский также рассказал, что проверенная вакцина от COVID-19 может быть доступна лишь через 4 года, если не приложить должных усилий. Сложности начинаются на третьем этапе, поскольку именно он занимает более всего времени.

На этом этапе вакцина вводится людям разного возраста, разного пола, разного состояния здоровья. Оцениваются долгосрочные последствия вакцинации и исследуется уровень антител. Для этого всего необходимо огромное количество добровольцев и средств.

Однако, если денежных средств не будут жалеть, то при активной реализации третьего этапа клинических испытаний в течении 6-12 месяцев можно провести эти испытания.

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