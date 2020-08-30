Євген Комаровський (фото: РБК-України)

Євген Комаровський розповів про приховану вакцинацію бананами. За його словами, дане твердження є міфом та до дійсності не має ніякого відношення. Про це лікар розповів на YouTube-каналі.

Введення вакцини призводять з метою стимуляції імунної системи організму до захисту його від інфекційної хвороби, що є безпечним і ефективним способом захисту від хвороб до того, як людина вступить в контакт з їх збудниками.

"Я Вам щиро рекомендую звернутися до психіатра. Якщо ви вважаєте, що через банан відбувається прихована вакцинація, то ви погано себе відчуваєте і цього не помічаєте", - прокоментував доктор.

Комаровський також розповів, що перевірена вакцина від COVID-19 може бути доступна лише через 4 роки, якщо не докласти належних зусиль. Складнощі починаються на третьому етапі, оскільки саме він займає найбільше часу.

На цьому етапі вакцина вводиться людям різного віку, різної статі, різного стану здоров'я. Оцінюються довгострокові наслідки вакцинації та досліджується рівень антитіл. Для цього необхідна величезна кількість добровольців та засобів.

Однак, якщо коштів не будуть жаліти, то при активній реалізації третього етапу клінічних випробувань протягом 6-12 місяців можна провести ці випробування.

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