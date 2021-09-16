Комаровский развенчал основной миф про детский кашель

Медик рассказал об основных факторах, провоцирующих кашель, и способах избавиться от него.

Причины сухого кашля

Аллергическая реакция.

Недостаточная влажность воздуха в комнате

Чаще всего кашель без симптомов инфекции - это реакция организма ребенка на параметры воздуха. По словам доктора, при выходе на свежий воздух ребенок начинает кашлять, таким образом его легкие очищаются. И родителям нужно не глистов искать, а измерить параметры температуры влажности в комнате.

"Если ребенок будет спасть в теплой пижаме, под теплым одеялом, но в комнате с температурой +18 и влажностью больше 40% до 60%, то с большей вероятностью через неделю он перестанет кашлять", - резюмировал врач.

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