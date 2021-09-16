RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Комаровський розповів про найголовніший міф про дитячий кашель

Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів про найголовніший міф про дитячий кашель. Він полягає в тому, що причиною сухого кашлю є глисти. Це зовсім не так.

Про це заслужений український педіатр повідомив на відео в YouTube.

Медик розповів про основні фактори, що провокують кашель, і способи позбутися від нього.

Причини сухого кашлю

  • Алергічна реакція.
  • Недостатня вологість повітря в кімнаті

Найчастіше кашель без симптомів інфекції - це реакція організму дитини на параметри повітря. За словами доктора, при виході на свіже повітря дитина починає кашляти, таким чином її легені очищаються. І батькам потрібно не глистів шукати, а поміряти параметри температури вологості в кімнаті.

"Якщо дитина буде спасти в теплій піжамі, під теплою ковдрою, але в кімнаті з температурою +18 і вологістю від 40% до 60%, то з більшою ймовірністю через тиждень вона перестане кашляти", - резюмував лікар.

Комаровський розповів про причини сухого кашлю у дитини

Як ми повідомляли раніше, Комаровський розповів, як зміцнити імунітет дитини перед зимою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский